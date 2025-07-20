مسؤول عسكريّ إيرانيّ: استبدلنا الدفاعات الجوية المتضررة في الحرب

كشف نائب قائد العمليات في الجيش ، أنّ " استبدلت أنظمة الدفاع الجويّ التي تضرّرت خلال الحرب مع ".

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وأضاف : "استخدمنا الموارد المحلية واستبدلناا الأنظمة المتضررة بأخرى بديلة كانت مجهزة سلفاً، ومخزنة في مواقع مناسبة من أجل الحفاظ على أمن المجال الجويّ".