في كوريا الجنوبية... عشرات القتلى في انهيارات ارضية

Advertisement

لقي شخصان حتفهما واعتبر خمسةآخرون في عداد المفقودين في مدينة جابيونغ في اليوم الأحد جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة.وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 17، إضافة إلى فقد 11 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء، وهو ما دفع أكثر من 13 ألفا على إخلاء منازلهم.وضرب انهيار أرضي موقع تخييم في جابيونج، مما أسفر بحسب سلطات الطوارئ عن مقتل رجل في الأربعينيات من عمره وفقد اثنين من أفراد أسرته وتقطع السبل بعدد 24 آخرين.