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عربي-دولي

في كوريا الجنوبية... عشرات القتلى في انهيارات ارضية

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:15
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لقي شخصان حتفهما واعتبر خمسةآخرون في عداد المفقودين في مدينة جابيونغ في كوريا الجنوبية اليوم الأحد جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة.
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وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 17، إضافة إلى فقد 11 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء، وهو ما دفع أكثر من 13 ألفا على إخلاء منازلهم.

وضرب انهيار أرضي موقع تخييم في جابيونج، مما أسفر بحسب سلطات الطوارئ عن مقتل رجل في الأربعينيات من عمره وفقد اثنين من أفراد أسرته وتقطع السبل بعدد 24 آخرين.
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