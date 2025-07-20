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عربي-دولي

قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"

Lebanon 24
20-07-2025 | 14:25
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أعرب ياسر أبو شباب، قائد "أبو شباب" في قطاع غزة، عن مخاوف جدّية من تعرضه للاغتيال على يد حركة حماس في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا بـ"حماية دولية" خلال فترة الهدنة المرتقبة.
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وفي مقابلة صحفية أثارت جدلًا واسعًا، شدد أبو شباب على أن جماعته "قادرة على إدارة معبر رفح"، مؤكدًا أن ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح ستكون ضمن المناطق التي تسيطر عليها قواته، التي يطلق عليها اسم "القوات الشعبية".

ونفى أبو شباب أي صلة بإسرائيل، مشددًا: "أنا لست خائنًا، ولم أرتكب جرائم. كنت عامل بناء قبل الحرب، ولا أملك تدريبًا عسكريًا، فقط أبحث عن مستقبل أفضل لغزة".

ورغم تداول اتهامات حول تنسيق محتمل مع قوات الاحتلال، ادعى أبو شباب أن الدعم الذي يتلقاه مصدره "قبيلة الترابين"، نافيًا أي تمويل أو دعم من الحكومة الإسرائيلية، ومؤكدًا أنه "يحاول حماية قوافل المساعدات من هجمات حماس".

في المقابل، حذّر مصدر أمني رفيع في فصائل المقاومة من "قائمة سوداء" تضم "تجار الحروب وعملاء الاحتلال"، مؤكدًا أن هؤلاء "تحت المراقبة وسيخضعون لمحاكمات ثورية في الوقت المناسب"، في تهديد مبطّن لكل من يتعامل خارج إطار الفصائل التقليدية.

المصدر ختم بالقول: "غطاء الاحتلال مؤقت، وكل من يحتمي به سينكشف عاجلًا أم آجلًا أمام عدالة المقاومة". (روسيا اليوم)

 
 
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