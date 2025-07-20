قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"

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وفي مقابلة صحفية أثارت جدلًا واسعًا، شدد أبو شباب على أن جماعته "قادرة على إدارة معبر "، مؤكدًا أن ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح ستكون ضمن المناطق التي تسيطر عليها قواته، التي يطلق عليها اسم "القوات الشعبية".ونفى أبو شباب أي صلة بإسرائيل، مشددًا: "أنا لست خائنًا، ولم أرتكب جرائم. كنت عامل بناء قبل الحرب، ولا أملك تدريبًا عسكريًا، فقط أبحث عن مستقبل أفضل لغزة".ورغم تداول اتهامات حول تنسيق محتمل مع قوات ، ادعى أبو شباب أن الدعم الذي يتلقاه مصدره "قبيلة الترابين"، نافيًا أي تمويل أو دعم من الحكومة ، ومؤكدًا أنه "يحاول حماية قوافل المساعدات من هجمات حماس".في المقابل، حذّر مصدر أمني رفيع في فصائل من "قائمة سوداء" تضم "تجار الحروب وعملاء الاحتلال"، مؤكدًا أن هؤلاء "تحت المراقبة وسيخضعون لمحاكمات ثورية في الوقت المناسب"، في تهديد مبطّن لكل من يتعامل خارج إطار الفصائل التقليدية.المصدر ختم بالقول: "غطاء الاحتلال مؤقت، وكل من يحتمي به سينكشف عاجلًا أم آجلًا أمام عدالة المقاومة". (روسيا اليوم)