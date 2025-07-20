نداء درزي إلى ترامب

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أفادت هيئة البث ، الأحد، عن أن سلّمت مساعدات إنسانية عاجلة للطائفة الدرزية في محافظة السويداء ، بالتنسيق مع وسوريا. وتشمل المساعدات معدات طبية تم نقلها خلال الليل إلى منطقة "حرّ "، على بُعد أكثر من 80 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية، بعد تدمير المستشفى في المنطقة خلال الاشتباكات الأخيرة.وبحسب الهيئة، فإن تخطط لإرسال دفعات إضافية من المساعدات إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، في وقت تتصاعد فيه المواجهات المسلحة بين فصائل عشائرية ومجموعات محلية درزية.وفي سياق متصل، وجّه الشيخ موفق طريف، زعيم الطائفة الدرزية ، نداءً إلى الرئيس الأميركي ، دعا فيه إلى "توفير الحماية للأقلية الدرزية في "، محذّرًا من "مشاهد مروّعة توحي بوجود خطر إبادة جماعية".وقال طريف في نداءه، وفق ما نقلته الهيئة: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تغضّ الطرف عن هذه الأفعال الفظيعة".