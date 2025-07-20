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عربي-دولي
نداء درزي إلى ترامب
Lebanon 24
20-07-2025
|
15:57
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أفادت هيئة البث
الإسرائيلية
، الأحد، عن أن
تل أبيب
سلّمت مساعدات إنسانية عاجلة للطائفة الدرزية في محافظة السويداء
السورية
، بالتنسيق مع
الولايات المتحدة
وسوريا. وتشمل المساعدات معدات طبية تم نقلها خلال الليل إلى منطقة "حرّ
الدروز
"، على بُعد أكثر من 80 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية، بعد تدمير المستشفى
الرئيسي
في المنطقة خلال الاشتباكات الأخيرة.
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وبحسب الهيئة، فإن
إسرائيل
تخطط لإرسال دفعات إضافية من المساعدات إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، في وقت تتصاعد فيه المواجهات المسلحة
جنوب سوريا
بين فصائل عشائرية ومجموعات محلية درزية.
وفي سياق متصل، وجّه الشيخ موفق طريف، زعيم الطائفة الدرزية
في إسرائيل
، نداءً إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، دعا فيه إلى "توفير الحماية للأقلية الدرزية في
سوريا
"، محذّرًا من "مشاهد مروّعة توحي بوجود خطر إبادة جماعية".
وقال طريف في نداءه، وفق ما نقلته الهيئة: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تغضّ الطرف عن هذه الأفعال الفظيعة".
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