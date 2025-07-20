Advertisement

عربي-دولي

غزة بعد "مركبات جدعون": خياران على طاولة الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1394342-638886497960750294.png
Doc-P-1394342-638886497960750294.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تقارير تفيد بأن عملية "مركبات جدعون" العسكرية في قطاع غزة تقترب من نهايتها، مرجحة أن تنتهي خلال أسبوع تقريباً، ما يفتح الباب أمام تحولات محتملة في المشهد الميداني والسياسي.
Advertisement

بحسب التقارير، يعرض الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي خيارين في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس:

-احتلال كامل لقطاع غزة وفرض السيطرة العسكرية المباشرة.

-تطويق مربع مدينة غزة والمخيمات في وسط القطاع، مع السيطرة على نحو 90% من أراضيه، ما يُبقي جزءاً محدوداً خارج قبضة الاحتلال، غالباً في المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى.
 
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير زار قطاع غزة اليوم برفقة قادة ميدانيين كبار، من بينهم قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 98، حيث أشاد بما سماه "إنجازات" القوات العسكرية، معتبراً أنها تُسرّع من "حسم المعركة مع حماس" وتُمهّد الطريق نحو صفقة تبادل للأسرى.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عملية "عربات جدعون" في غزة
lebanon 24
21/07/2025 02:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: الحوار مع حزب الله انطلق رسميًا وملف السلاح على طاولة الحكومة قريبًا
lebanon 24
21/07/2025 02:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطاب الكراهية" و"ستارلينك" على طاولة لجنة الإعلام
lebanon 24
21/07/2025 02:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات "بطاقات أمان" وخدمات الشؤون على طاولة الخير والسيد
lebanon 24
21/07/2025 02:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2025-07-20
16:58 | 2025-07-20
16:49 | 2025-07-20
16:41 | 2025-07-20
16:40 | 2025-07-20
16:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24