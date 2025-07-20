غزة بعد "مركبات جدعون": خياران على طاولة الحكومة الإسرائيلية

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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تقارير تفيد بأن عملية "مركبات " العسكرية في تقترب من نهايتها، مرجحة أن تنتهي خلال أسبوع تقريباً، ما يفتح الباب أمام تحولات محتملة في المشهد الميداني والسياسي.بحسب التقارير، يعرض الجيش على المستوى السياسي خيارين في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة :-احتلال كامل لقطاع غزة وفرض السيطرة العسكرية المباشرة.-تطويق مربع مدينة غزة والمخيمات في وسط القطاع، مع السيطرة على نحو 90% من أراضيه، ما يُبقي جزءاً محدوداً خارج قبضة ، غالباً في المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى.