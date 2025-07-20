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عربي-دولي
بريق أمل جديد.. رئيس أركان إسرائيل: هناك احتمال لإبرام اتفاق بشأن الرهائن
Lebanon 24
20-07-2025
|
16:40
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عبر رئيس
هيئة الأركان العامة
الإسرائيلي
،
إيال زامير
، عن اعتقاده بتزايد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة والتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى
حماس
.
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وقال
زامير
، خلال زيارة للقوات في
قطاع غزة
اليوم الأحد: "إن إنجازاتكم في الميدان ضمن عملية "عربات
جدعون
" تدفع نحو هزيمة حماس وتهيئ إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن" بحسب مصادر عسكرية.
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