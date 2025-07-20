بريق أمل جديد.. رئيس أركان إسرائيل: هناك احتمال لإبرام اتفاق بشأن الرهائن

Advertisement

عبر رئيس ، ، عن اعتقاده بتزايد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة والتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى .وقال ، خلال زيارة للقوات في اليوم الأحد: "إن إنجازاتكم في الميدان ضمن عملية "عربات " تدفع نحو هزيمة حماس وتهيئ إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن" بحسب مصادر عسكرية.