Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات نووية بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة في إسطنبول

Lebanon 24
20-07-2025 | 18:32
A-
A+
Doc-P-1394382-638886585957360669.jpg
Doc-P-1394382-638886585957360669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الخارجية الإيرانية أن "طهران ستعقد محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول يوم الجمعة".
Advertisement


مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة المقبلة
lebanon 24
21/07/2025 02:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية
lebanon 24
21/07/2025 02:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الدول الأوروبية مستعد للمشاركة في مفاوضات نووية جادة مع إيران
lebanon 24
21/07/2025 02:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وزراء خارجية الترويكا الأوروبية أكدوا استعدادهم للعب دور في خفض التوتر بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
21/07/2025 02:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-20
16:49 | 2025-07-20
16:41 | 2025-07-20
16:40 | 2025-07-20
16:08 | 2025-07-20
16:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24