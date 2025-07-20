دولة عربية تعتزم "تقييد" الاتصال عبر واتساب.. ما السبب؟

أعلنت السلطات السودانية، أمس الأحد، عزمها "تقييد" خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " ".

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وأضافت أن قرارها سيدخا حيو التنفيذ يوم الجمعة المقبل، وذلك "حفاظاً على ".

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أنه "ستظل باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، متاحة كالمعتاد دون أي تقييد".وأعرب عن "اعتذاره" عن "أي ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين"، مثمّناً "تفهمهم في تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية"، بحسب البيان. (العربية)