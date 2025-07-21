عباس: على زعماء وقادة العالم وقف الإبادة في غزة

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دعا رئيس زعماء وقادة العالم إلى وقف الإبادة في غزة عبر القتل والتجويع، مشددا على أن الأولوية الملحّة اليوم هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.وجاء ذلك في رسائل واتصالات واسعة مع قادة وزعماء العالم، وفق الرسمية (وفا).وذكرت الوكالة أن باشر حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب في غزة.وحذر عباس من استمرار جريمة التجويع التي فرضها بشكل متعمد، مؤكدا أنها تعد جريمة من جرائم الحرب يتحمل مسؤوليتها الاحتلال.وقال في رسائله -مخاطبا قادة العالم- إن الأمر الأكثر إلحاحا في هذه اللحظات هو “وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة” عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع المتعمد من أجل إدخال اليأس في نفوس وتهجيرهم.