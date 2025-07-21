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عربي-دولي

إيران تتّهم الأوروبيين بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:20
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اتّهمت طهران، الإثنين، كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم احترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعدما هددت الدول الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي.
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وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "الأطراف الأوروبية أخطأت وأهملت تطبيق" الاتفاق النووي.

كانت الخارجية الإيرانية قد أفادت، اليوم الإثنين، بأن طهران ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة.

وأكد التلفزيون الإيراني استئناف المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة المقبلة في إسطنبول.

(سكاي نيوز)
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