إيران تتّهم الأوروبيين بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015

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اتّهمت ، الإثنين، كلا من وفرنسا وألمانيا بعدم احترام المبرم عام 2015، بعدما هددت الدول الثلاث بإعادة فرض على طهران على خلفية برنامجها .وقال الناطق باسم الخارجية بقائي إن "الأطراف الأوروبية أخطأت وأهملت تطبيق" الاتفاق النووي.كانت الخارجية الإيرانية قد أفادت، اليوم الإثنين، بأن طهران ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة.وأكد التلفزيون استئناف المفاوضات النووية بين والترويكا الأوروبية الجمعة المقبلة في إسطنبول.(سكاي نيوز)