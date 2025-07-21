في دولة معروفة.. قرارٌ بسجن وزير سابق بسبب "السُّكر"!

أصدرت محكمة في قراراً بسجن وزير سابق مدة 4 سنوات ونصف السنة، وذلك لمنحه تصاريح استيراد سكر بشكل غير قانوني.

Advertisement

وذكرت السلطات أن هذه العملية أدت إلى خسائر للدولة تقارب 600 مليار روبية (أكثر من 36 مليون دولار)، وقد كان توماس تريكاسيه ليمبونغ أساساً فيها حينما كان يشغل منصب عامي 2015 و 2016 في عهد الرئيس .

وقال قضاة محكمة الفساد في العاصمة جاكرتا إن ليمبونغ مذنب بمنح تصاريح استيراد سكر بشكل غير قانوني لشركات خاصة، في الوقت الذي كان فيه فائض من السكر في البلاد.

وبلغ إنتاج إندونيسيا من السكر 2.49 مليون طن في عام 2015، بينما بلغ الاستهلاك 2.12 مليون طن، وفق ما ذكرت وكالة " ".