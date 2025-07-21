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عربي-دولي

في دولة معروفة.. قرارٌ بسجن وزير سابق بسبب "السُّكر"!

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:01
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أصدرت محكمة في إندونيسيا قراراً بسجن وزير سابق مدة 4 سنوات ونصف السنة، وذلك لمنحه تصاريح استيراد سكر بشكل غير قانوني.
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وذكرت السلطات أن هذه العملية أدت إلى خسائر للدولة تقارب 600 مليار روبية (أكثر من 36 مليون دولار)، وقد كان توماس تريكاسيه ليمبونغ أساساً فيها حينما كان يشغل منصب وزير التجارة عامي 2015 و 2016 في عهد الرئيس جوكو ويدودو.
 
 
وقال قضاة محكمة الفساد في العاصمة جاكرتا إن ليمبونغ مذنب بمنح تصاريح استيراد سكر بشكل غير قانوني لشركات خاصة، في الوقت الذي كان فيه فائض من السكر في البلاد.
 
وبلغ إنتاج إندونيسيا من السكر 2.49 مليون طن في عام 2015، بينما بلغ الاستهلاك 2.12 مليون طن، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". 
 
 
 
 
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