في هجوم جديد.. غارات اسرائيلية على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل الغربي

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شن الجيش ، الاثنين، غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل .وأفادت ببدء غارات على مواقع للحوثيين باليمن.وقال الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا للحوثيين بميناء الحديدة.وأضاف الوزير الإسرائيلي: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ".وتابع: "نمنع بقوة أي محاولة لإعادة البنية التحتية للحوثيين بميناء الحديدة".