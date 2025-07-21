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عربي-دولي

في هجوم جديد.. غارات اسرائيلية على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل الغربي

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:33
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شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل الغربي.
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ببدء غارات على مواقع للحوثيين باليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا للحوثيين بميناء الحديدة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ".

وتابع: "نمنع بقوة أي محاولة لإعادة البنية التحتية للحوثيين بميناء الحديدة".
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