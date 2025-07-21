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عربي-دولي

أحمد الشرع تعرّض لـ3 مُحاولات إغتيال... صحيفة تكشف تفاصيلها

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، تطرّقت في تقريرٍ لها، إلى 3 مُحاولات إغتيال تعرّض لها الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال سبعة أشهر".
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وكشفت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "محاولة الإغتيال الأولى حصلت في آذار الماضي، عندما رصدت قوّة تركية تحركات مشبوهة لدى مغادرة الشرع قصر الشعب، وتشبث به ثلاثة حراس أمن وألقي القبض على إرهابيّ، واقتيد إلى التحقيق واستُجوب، ولم يُعلن عن القضية علنا بأوامر من الرئيس السوريّ، الذي أراد أن يرسم لنفسه صورة إيجابية كقائد لا منافس له".

وفي ما يتعلّق بمحاولة الإغتيال الثانيّة، أعلنت "يديعوت أحرونوت" أنّها "كانت أكثر تعقيدا"، وقالت: "عندما غادر الشرع إلى درعا، لاحظ حراسه السوريون والأتراك، شخصين مشبوهين، وحرصوا على تغيير مسارهما في اللحظة الأخيرة".

ولفتت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ محاولة الإغتيال الثالثة "كادت أن تنتهي بالقتل"، وكشفت أنّ القاتل نصب كميناً للرئيس السوريّ في دمشق، على طريق كان يُخطّط للمرور به أثناء توجّهه إلى القصر الرئاسيّ.
 
وأضافت أنّه "لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للمحاولة الأخيرة، ولكنها أثارت شائعات حول رحيل الشرع المتسرع من العاصمة". (عربي 21)
 
 
 
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