بعد "أحداث السويداء"... ماذا يفعل الجيش الإسرائيليّ عند الحدود مع سوريا؟

ذكر موقع " "، أنّ بدأت بإقامة خطّ حدوديّ جديد مع ، بعد محاولة عدد من الإسرائيليين العبور باتّجاه الأراضي السوريّة، بسبب أحداث .

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وأفاد تقرير لصحيفة " " الإسرائيليّة، أنّ إجراءات الجيش الإسرائيليّ شملت إلى جانب إقامة جدار خرسانيّ مكوّن من حواجز عالية، نشر وحدات عسكرية مكثفة بهدف منع محاولات العبور التي تكررت 3 مرات خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ أرسل أيضاً 3 من حرس الحدود وقوّة من وحدة "يماس"، بالإضافة إلى كتيبتين من لواء " " لتأمين الحدود ومنع خروج الإسرائيليين إلى الأراضي السوريّة، إلى منطقة مجدل شمس.

وكان الجيش الإسرائيليّ أعلن أنّ عشرات الدروز الإسرائيليين عبروا إلى الجانب السوريّ، ويُعتقد أنّهم يقيمون في منازل أقاربهم في القرى الدرزية السوريّة المجاورة. (سكاي نيوز)