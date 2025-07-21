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عربي-دولي

بعد "أحداث السويداء"... ماذا يفعل الجيش الإسرائيليّ عند الحدود مع سوريا؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إسرائيل بدأت بإقامة خطّ حدوديّ جديد مع سوريا، بعد محاولة عدد من الدروز الإسرائيليين العبور باتّجاه الأراضي السوريّة، بسبب أحداث السويداء.
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وأفاد تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، أنّ إجراءات الجيش الإسرائيليّ شملت إلى جانب إقامة جدار خرسانيّ مكوّن من حواجز عالية، نشر وحدات عسكرية مكثفة بهدف منع محاولات العبور التي تكررت 3 مرات خلال الأيام الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ أرسل أيضاً 3 كتائب من حرس الحدود وقوّة من وحدة "يماس"، بالإضافة إلى كتيبتين من لواء "غفعاتي" لتأمين الحدود ومنع خروج الإسرائيليين إلى الأراضي السوريّة، إلى منطقة مجدل شمس.
 
 
وكان الجيش الإسرائيليّ أعلن أنّ عشرات الدروز الإسرائيليين عبروا إلى الجانب السوريّ، ويُعتقد أنّهم يقيمون في منازل أقاربهم في القرى الدرزية السوريّة المجاورة. (سكاي نيوز)
 
 
 
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