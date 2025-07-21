أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية.. ووفاة 18 شخصاً على الأقل

Advertisement

بعد أيام من هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل، أعلنت في أن حدة الطقس شديد الأمطار في البلاد تراجعت اليوم.وقالت الوزارة إن 9 أشخاص كانوا لا يزالون في عداد المفقودين حتى مساء أمس الأحد، فيما أصيب سكان المناطق الأكثر تضررا بحالة من الصدمة.وقال بعض السكان في جابيونغ التي تبعد بنحو 62 كيلومترا عن العاصمة سول إنهم نجوا بأعجوبة من الفيضانات بعد أن غمرت الأمطار التي وصل ارتفاع مياهها 173 مليمترا المنطقة في غضون 17 ساعة فقط أمس.وجابيونغ من بين عدة أماكن شهدت هطول كمية غير مسبوقة من الأمطار في ، لتكسر بذلك أعلى مستوى سابق البالغ 156.3 مليمتر المسجل في 30 أيلول 1998.