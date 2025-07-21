بشأن مضيق هرمز.. تهديد جديد من إيران

هددت بوقف التزاماتها الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إذا مضت الدول الأوروبية في تفعيل آلية لإعادة فرض الدولية عليها.

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وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان ، عباس مقتدائي، في تصريحات لوكالة "بورنا" ، إن طهران تملك "عدداً من الأدوات" للرد، بينها وقف الالتزامات الأمنية في الخليج العربي والمناطق البحرية المحيطة، في حال أعيد فرض العقوبات.



وجاءت تصريحات مقتدائي قبيل اجتماع بين نائب الإيراني ودبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عُقد الجمعة في إسطنبول، في ظل تصعيد وتهديد بإعادة العقوبات بحلول نهاية آب المقبل، ما لم تستأنف طهران محادثات "بناءة" بشأن برنامجها .



وكانت المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث قد تعثرت خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وازدادت تعقيداً بعد الهجوم على إيران في حزيران، ما أدى إلى تعليق الحوار.



واعتبر مقتدائي أن " ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز، وهي تخوض في الوقت نفسه صراعات مع والصين وحتى ".



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده سترد بحزم إذا لجأت أوروبا إلى تفعيل آلية الأمم المتحدة قبل حلول موعد انتهاء الاتفاق في 18 تشرين الثاني المقبل.