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عربي-دولي
بشأن مضيق هرمز.. تهديد جديد من إيران
Lebanon 24
21-07-2025
|
06:45
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هددت
إيران
بوقف التزاماتها الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إذا مضت الدول الأوروبية في تفعيل آلية
الأمم المتحدة
لإعادة فرض
العقوبات
الدولية عليها.
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وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان
الإيراني
، عباس مقتدائي، في تصريحات لوكالة "بورنا"
الإيرانية
، إن طهران تملك "عدداً من الأدوات" للرد، بينها وقف الالتزامات الأمنية في الخليج العربي والمناطق البحرية المحيطة، في حال أعيد فرض العقوبات.
وجاءت تصريحات مقتدائي قبيل اجتماع بين نائب
وزير الخارجية
الإيراني ودبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عُقد الجمعة في إسطنبول، في ظل تصعيد
أوروبي
وتهديد بإعادة العقوبات بحلول نهاية آب المقبل، ما لم تستأنف طهران محادثات "بناءة" بشأن برنامجها
النووي
.
وكانت المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث قد تعثرت خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وازدادت تعقيداً بعد الهجوم
الإسرائيلي
على إيران في حزيران، ما أدى إلى تعليق الحوار.
واعتبر مقتدائي أن "
أوروبا
ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز، وهي تخوض في الوقت نفسه صراعات مع
روسيا
والصين وحتى
الولايات المتحدة
".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده سترد بحزم إذا لجأت أوروبا إلى تفعيل آلية الأمم المتحدة قبل حلول موعد انتهاء الاتفاق في 18 تشرين الثاني المقبل.
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