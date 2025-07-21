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اجتماع ثلاثي في طهران لمناقشة الملف النووي الإيراني

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:10
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أعلنت إيران أنها ستستضيف، الثلاثاء، اجتماعاً مع الصين وروسيا لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، في ظل التهديدات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إنّ «مشاورات ثلاثية» مع روسيا والصين ستُعقد في العاصمة الإيرانية، لمناقشة الملف النووي، واحتمال إعادة فرض العقوبات.

وتسعى إيران للحصول على دعم روسيا في مواجهة الضغوط الغربية عليها، للتوصل إلى اتفاق نووي سريع، وذلك عبر التلويح بإعادة العقوبات الأممية بتفعيل آلية «سناب باك»، قبل انتهاء مفعول القرار 2231 في 18 تشرين الأول المقبل.
(الشرق الأوسط)
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