اجتماع ثلاثي في طهران لمناقشة الملف النووي الإيراني

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أعلنت أنها ستستضيف، الثلاثاء، اجتماعاً مع وروسيا لإجراء محادثات بشأن برنامجها ، في ظل التهديدات الأوروبية بإعادة فرض الدولية على .وقال المتحدث باسم ، بقائي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إنّ «مشاورات ثلاثية» مع والصين ستُعقد في ، لمناقشة الملف النووي، واحتمال إعادة فرض العقوبات.وتسعى إيران للحصول على دعم روسيا في مواجهة الضغوط الغربية عليها، للتوصل إلى اتفاق نووي سريع، وذلك عبر التلويح بإعادة العقوبات الأممية بتفعيل آلية «سناب باك»، قبل انتهاء مفعول القرار 2231 في 18 تشرين الأول المقبل.(الشرق الأوسط)