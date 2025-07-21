تقرير لصحيفة إسرائيليّة: "دولارات" تصل إلى "حزب الله" من بلدٍ افريقيّ

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة زعمت أنّ " " يُوسّع شبكته الماليّة في افريقيا، بسبب ضعف الرقابة والإقتصادات غير الرسميّة هناك".

Advertisement

وادعى آشر لوبوتسكي الباحث في معهد العلاقات - والمحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة هيوستن، أنّ "الشبكات المالية لـ"حزب الله" تمتدّ عبر جزء كبير من ، وتُغذّي عملياته في ، وأنّ دولاً مثل ساحل العاج وغينيا وسيراليون ذُكرت كلّها في تحقيقات كشبكة عابرة للحدود".



وزعم لوبوتسكي أنّ "أحد أبرز معاقل "حزب الله" في أفريقيا الكونغو ".

وقال إنّ "الوقت قد حان لتتوقف عن معاملة كينشاسا كشريك هشّ، وتبدأ في محاسبتها كفاعل متواطئ".

وادعى أنّ "حزب الله" يعتمد على شبكة تمويل عالمية لدعم عملياته العسكرية ونفوذه الإقليمي، ولسنوات، لعبت جمهورية الكونغو الديمقراطية دوراً هادئاً ولكنه حاسماً، حيث تُقدم بيئة أعمال خالية من القانون".

وأضاف أنّ "وزارة الخزانة الأميركية كشفت مراراً عن الوجود المالي لـ"حزب الله" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ففي عام 2018، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على العديد من الأفراد والشركات المتمركزة في الافريقيّ، وعلى المتورطين في توليد عشرات الملايين من الدولارات لـ"الحزب".





وزعم كاتب المقال أنّ "كلّ دولار يتمّ غسله في كينشاسا يُساعد "حزب الله" على تمويل تعافيه من الحرب مع ، وأنّ استجابة الولايات المتّحدة حتى الآن كانت غير كافية، لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية استمرت في تلقي مئات الملايين من المساعدات الأميركية والدعم الدبلوماسي، حتى مع رفضها التصرف ضدّ ممولي "الحزب".