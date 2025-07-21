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عربي-دولي

عن برنامج تخصيب اليورانيوم... ماذا كشف عراقجي؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:44
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أنه "توقف البرنامج تخصيب اليورانيوم لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية".
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وتابع حديثه لقناة "فوكس نيوز" قائلًا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت إيران النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".
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