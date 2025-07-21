عن برنامج تخصيب اليورانيوم... ماذا كشف عراقجي؟

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وتابع حديثه لقناة " " قائلًا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".