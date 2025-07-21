28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن برنامج تخصيب اليورانيوم... ماذا كشف عراقجي؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الاثنين، أنه "توقف البرنامج تخصيب اليورانيوم لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية".
Advertisement
وتابع حديثه لقناة "
فوكس نيوز
" قائلًا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت
إيران
النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية
الإيرانية
هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".
مواضيع ذات صلة
عراقجي يُعلنها: لن نوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل
Lebanon 24
عراقجي يُعلنها: لن نوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل
22/07/2025 00:31:05
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت.. عراقجي يؤكد: تخصيب اليورانيوم خطّ أحمر
Lebanon 24
من بيروت.. عراقجي يؤكد: تخصيب اليورانيوم خطّ أحمر
22/07/2025 00:31:05
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي: تخصيب اليورانيوم هو مفتاح البرنامج النووي الإيراني
Lebanon 24
خامنئي: تخصيب اليورانيوم هو مفتاح البرنامج النووي الإيراني
22/07/2025 00:31:05
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني السماح لإيران بـ"تخصيب اليورانيوم"؟ باحث يُجيب
Lebanon 24
ماذا يعني السماح لإيران بـ"تخصيب اليورانيوم"؟ باحث يُجيب
22/07/2025 00:31:05
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل علم ترامب مسبقًا بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟
Lebanon 24
هل علم ترامب مسبقًا بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟
16:33 | 2025-07-21
21/07/2025 04:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان... إليكم آخر تصريح من البيت الأبيض
Lebanon 24
عن لبنان... إليكم آخر تصريح من البيت الأبيض
16:31 | 2025-07-21
21/07/2025 04:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخطط خطير".. هذا ما تريده إسرائيل في سوريا
Lebanon 24
"مخطط خطير".. هذا ما تريده إسرائيل في سوريا
16:00 | 2025-07-21
21/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من خامنئي إلى الحكومات الإسلاميّة حول غزة.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة من خامنئي إلى الحكومات الإسلاميّة حول غزة.. ماذا فيها؟
15:37 | 2025-07-21
21/07/2025 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر جديدة لـ"غولاني".. مقتل جندي وإصابة ضابط في معارك غزة
Lebanon 24
خسائر جديدة لـ"غولاني".. مقتل جندي وإصابة ضابط في معارك غزة
15:09 | 2025-07-21
21/07/2025 03:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
11:46 | 2025-07-21
21/07/2025 11:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
09:47 | 2025-07-21
21/07/2025 09:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
01:58 | 2025-07-21
21/07/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. عون يوقع على مرسوم الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
بالصورة.. عون يوقع على مرسوم الحد الأدنى للأجور
12:31 | 2025-07-21
21/07/2025 12:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:33 | 2025-07-21
هل علم ترامب مسبقًا بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟
16:31 | 2025-07-21
عن لبنان... إليكم آخر تصريح من البيت الأبيض
16:00 | 2025-07-21
"مخطط خطير".. هذا ما تريده إسرائيل في سوريا
15:37 | 2025-07-21
رسالة من خامنئي إلى الحكومات الإسلاميّة حول غزة.. ماذا فيها؟
15:09 | 2025-07-21
خسائر جديدة لـ"غولاني".. مقتل جندي وإصابة ضابط في معارك غزة
14:54 | 2025-07-21
"السيادة لا تُمس".. أول تعليق من وزير الدفاع السوري بعد قصف هيئة الأركان
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
22/07/2025 00:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24