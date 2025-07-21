Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما يتركز عليه الخلاف

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1394846-638887624823797922.jpg
Doc-P-1394846-638887624823797922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتركز الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفق القناة 12 الإسرائيلية، حول تمسك حركة "حماس" بخطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي في الهدنة السابقة.
Advertisement

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: "حتى لو حدث تقدم في مفاوضات غزة، فإن الأمر قد يستغرق أسبوعين لتوقيع اتفاق".

وأضاف المصدر: "إسرائيل تطالب الآن في مفاوضات غزة ببقاء جيشها في شريط بعرض 1.5 كيلومتر شمال الحدود مع مصر بعد أن كانت تطالب بوجود في 5 كيلو مترات شمال فيلادلفيا".

وأكد المصدر أن "إسرائيل تفكر في إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة إن لم تبدي حماس مرونة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وأفادت "سي إن إن"، الإثنين، نقلا عن مصدرين مطلعين على مفاوضات غزة، قولهما إن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

وقالت "سي إن إن" نقلا عن المصدرين إن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق".

وذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدّث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة.

وشدد المصدران على أن الولايات المتحدة ومصر وقطر "يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

وأشار المصدران إلى أن "الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووصفت الخارجية هذا البيان بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس".

وأوضح البيان الإسرائيلي أن: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع".

ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.
مواضيع ذات صلة
ويتكوف يقول إنه "متفائل" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
22/07/2025 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
22/07/2025 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مصري-قطري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
22/07/2025 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن ويتكوف: أشيد بدور قطر في الوساطة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
22/07/2025 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2025-07-22
01:20 | 2025-07-22
01:11 | 2025-07-22
00:48 | 2025-07-22
00:45 | 2025-07-22
00:34 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24