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عربي-دولي

ترامب يرد على تصريحات عراقجي... فماذا قال؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 00:34
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ردّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على تأكيدات إيرانية جاءت على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي بعدم تخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالقول إن واشنطن قد تكرر الضربات على إيران إن لزم الأمر.
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