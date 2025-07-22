ترامب يرد على تصريحات عراقجي... فماذا قال؟

ردّ الرئيس الأميركي، ، اليوم الثلاثاء، على تأكيدات إيرانية جاءت على لسان بعدم تخلي عن تخصيب اليورانيوم بالقول إن قد تكرر الضربات على إن لزم الأمر.

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