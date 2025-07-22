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عربي-دولي

لبحث الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.. أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق اليوم

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:45
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تنطلق اليوم أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي دعت اليها دولة فلسطين، وذلك لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الدينية.
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ووفق وكالة "وفا" تأتي هذه الدعوة في ظل الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، وتهدف الدورة إلى بحث سبل التحرك العربي السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
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