لبحث الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.. أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق اليوم

Advertisement

تنطلق اليوم أعمال غير العادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي دعت اليها ، وذلك لمناقشة التصعيد الخطير في ، والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات .ووفق وكالة "وفا" تأتي هذه الدعوة في ظل الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، وتهدف الدورة إلى بحث سبل التحرك العربي السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة على جرائمه.