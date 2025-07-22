منظمة الصحة العالمية: تعرضنا لـ3 هجمات اسرائيلية يوم الاثنين

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وقال غبرييسوس في منشور على منصة "إكس" إن "مقرّ إقامة طاقم العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات اليوم وكذلك مستودعها الرئيسي". استنكرت بالهجمات التي طالت مقرّ إقامة طاقمها ومستودعها في دير البلح في ، وسط تصعيد الجيش لعملياته في المدينة.وقال غبرييسوس في منشور على منصة "إكس" إن "مقرّ إقامة طاقم العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات اليوم وكذلك مستودعها الرئيسي".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي دخل المقرّ وأجبر النساء والأطفال على إخلائه سيراً على الأقدام نحو المواصي" في جنوب غزة، مؤكداً أنه "جرى تكبيل أيادي الرجال من أفراد الطاقم وأفراد العائلات وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم في الموقع وشهر السلاح بوجوههم".



ولفت إلى أنه تم إجلاء 32 من أفراد طاقم المنظمة ومن أفراد عائلاتهم إلى مكتبها الرئيسي عندما أصبح ممكناً الوصول إلى الموقع.