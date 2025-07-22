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منظمة الصحة العالمية: تعرضنا لـ3 هجمات اسرائيلية يوم الاثنين

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:22
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استنكرت منظمة الصحة العالمية بالهجمات الإسرائيلية التي طالت مقرّ إقامة طاقمها ومستودعها الرئيسي في دير البلح في وسط مدينة غزة، وسط تصعيد الجيش الإسرائيلي لعملياته في المدينة.
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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصة "إكس" إن "مقرّ إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات اليوم وكذلك مستودعها الرئيسي".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي دخل المقرّ وأجبر النساء والأطفال على إخلائه سيراً على الأقدام نحو المواصي" في جنوب غزة، مؤكداً أنه "جرى تكبيل أيادي الرجال من أفراد الطاقم وأفراد العائلات وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم في الموقع وشهر السلاح بوجوههم".

ولفت تيدروس إلى أنه تم إجلاء 32 من أفراد طاقم المنظمة ومن أفراد عائلاتهم إلى مكتبها الرئيسي عندما أصبح ممكناً الوصول إلى الموقع.
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