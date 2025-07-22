الاونروا تدق ناقوس الخطر.. سكان غزة يتعرضون لإغماءات بسبب الجوع

أفادت لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بأن الناس في ، "بمن فيهم زملاؤنا، يغمى عليها بسبب الجوع الشديد".

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وقالت الأونروا ، في منشور على حسابها بموقع اليوم، إنهم "يتضورون جوعا".



كما طالبت الوكالة بـ "رفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية".

وقالت للطفولة (اليونيسف)، إن تفشي سوء التغذية المميت بين الأطفال في قطاع غزة يصل إلى مستويات كارثية.وأضافت المنظمة، في بيان على منصة "إكس"، إن الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون، كما أن الغذاء شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ.وتابعت : "المساعدات مقيدة بشدة والوصول إليها محفوف بالمخاطر".