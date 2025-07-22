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عربي-دولي
الاونروا تدق ناقوس الخطر.. سكان غزة يتعرضون لإغماءات بسبب الجوع
Lebanon 24
22-07-2025
|
04:02
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أفادت
وكالة الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(الأونروا)، بأن الناس في
قطاع غزة
، "بمن فيهم زملاؤنا، يغمى عليها بسبب الجوع الشديد".
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وقالت الأونروا ، في منشور على حسابها بموقع
فيسبوك
اليوم، إنهم "يتضورون جوعا".
كما طالبت الوكالة بـ "رفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية".
وقالت
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف)، إن تفشي سوء التغذية المميت بين الأطفال في قطاع غزة يصل إلى مستويات كارثية.
وأضافت المنظمة، في بيان على منصة "إكس"، إن الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون، كما أن الغذاء شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ.
وتابعت
اليونيسف
: "المساعدات مقيدة بشدة والوصول إليها محفوف بالمخاطر".
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