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عربي-دولي

موجة حرّ في إيران تتسبب في نقص المياه والكهرباء

Lebanon 24
22-07-2025 | 04:36
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تسبّبت موجة حر شديدة في إيران بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، بعد انخفاض مستوى المياه في الخزانات إلى أدنى مستوياتها منذ قرن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، كما نقلت وكالة "فرانس برس".
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وتأثرت 18 محافظة في البلاد على الأقل من أصل 31، بما فيها طهران، بدرجات حرارة شديدة بدأت الجمعة ويتوقع أن تبدأ الانحسار تدريجا الخميس، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية.
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