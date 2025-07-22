موجة حرّ في إيران تتسبب في نقص المياه والكهرباء

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تسبّبت موجة حر شديدة في بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، بعد انخفاض مستوى المياه في الخزانات إلى أدنى مستوياتها منذ قرن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، كما نقلت وكالة "فرانس برس".وتأثرت 18 محافظة في البلاد على الأقل من أصل 31، بما فيها ، بدرجات حرارة شديدة بدأت الجمعة ويتوقع أن تبدأ الانحسار تدريجا الخميس، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن .