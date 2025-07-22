مصنع كبير... روسيا تكشف عن طائرات "شاهد" الإيرانيّة

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ذكر موقع " 24"، أنّ بثّت فيديو من داخل منشأة ضخمة لتجميع الطائرات المسيّرة، من طراز "غيران-2" الشبيهة لـ"شاهد" الإيرانيّة. وأشارت مجلة "نيوزويك" الأميركية، إلى أنّ هذا المعمل الواقع بالقرب من مدينة قازان، يُعدّ محوراً أساسياً في برنامج المتسارع لتوسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة.وأفادت قناة "زفيزدا" الروسيّة، أنّ وافق على توسيع نموذج إنتاج المصنع ليشمل مناطق أخرى في البلاد، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد المباشر من .وذكرت المجلة، أن الانتقال الروسي من استيراد الطائرات المسيّرة إلى تصنيعها محلياً، يعكس تصعيداً نوعياً في استراتيجيتها الحربية، حيث تُستخدم طائرات "غيران-2"، المستنسخة من "شاهد-136" ، في هجمات جماعية تهدف إلى إنهاك أنظمة الدفاع الجوي ، لا سيما خلال الليل.ومع زيادة وتيرة الإنتاج، تواجه ضغطاً متزايداً على منظوماتها الدفاعية الغربية عالية التكلفة.وأثبتت الطائرات من طراز "شاهد" فاعليتها في صراعات أخرى، إذ استخدمتها إيران في هجوم واسع ضدّ مؤخراً، حيث أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيّرة رداً على غارات إسرائيلية.ورغم اعتراض معظمها قبل دخول الأجواء ، إلا أن الهجوم أظهر إعتماد المتزايد على هذا النوع من الأسلحة، وهو ما يتقاطع مع النهج الروسي المتبع في أوكرانيا.ووفقاً لتقييم جديد صادر عن معهد دراسة الحرب، فإنّ وتيرة إستخدام روسيا للطائرات من طراز "شاهد" ارتفعت بنسبة 31 بالمئة. (الامارات 24)