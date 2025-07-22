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عربي-دولي

مصنع كبير... روسيا تكشف عن طائرات "شاهد" الإيرانيّة

Lebanon 24
22-07-2025 | 12:00
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ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ روسيا بثّت فيديو من داخل منشأة ضخمة لتجميع الطائرات المسيّرة، من طراز "غيران-2" الشبيهة لـ"شاهد" الإيرانيّة. وأشارت مجلة "نيوزويك" الأميركية، إلى أنّ هذا المعمل الواقع بالقرب من مدينة قازان، يُعدّ محوراً أساسياً في برنامج موسكو المتسارع لتوسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة.
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وأفادت قناة "زفيزدا" الروسيّة، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على توسيع نموذج إنتاج المصنع ليشمل مناطق أخرى في البلاد، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد المباشر من إيران.

وذكرت المجلة، أن الانتقال الروسي من استيراد الطائرات المسيّرة إلى تصنيعها محلياً، يعكس تصعيداً نوعياً في استراتيجيتها الحربية، حيث تُستخدم طائرات "غيران-2"، المستنسخة من "شاهد-136" الإيرانية، في هجمات جماعية تهدف إلى إنهاك أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، لا سيما خلال الليل. 

ومع زيادة وتيرة الإنتاج، تواجه أوكرانيا ضغطاً متزايداً على منظوماتها الدفاعية الغربية عالية التكلفة.

وأثبتت الطائرات من طراز "شاهد" فاعليتها في صراعات أخرى، إذ استخدمتها إيران في هجوم واسع ضدّ إسرائيل مؤخراً، حيث أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيّرة رداً على غارات إسرائيلية. 

ورغم اعتراض معظمها قبل دخول الأجواء الإسرائيلية، إلا أن الهجوم أظهر إعتماد طهران المتزايد على هذا النوع من الأسلحة، وهو ما يتقاطع مع النهج الروسي المتبع في أوكرانيا.

ووفقاً لتقييم جديد صادر عن معهد دراسة الحرب، فإنّ وتيرة إستخدام روسيا للطائرات من طراز "شاهد" ارتفعت بنسبة 31 بالمئة. (الامارات 24)
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