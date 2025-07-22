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عربي-دولي

بعد قرار وقف إطلاق النار... مصدر سوريّ يتحدّث عن الوضع الأمنيّ في السويداء

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:46
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كشف مصدر أمنيّ سوريّ، أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم مناطق المحافظة"، وأكّد أنّه "لم يتمّ تسجيل خروقات".
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وأضاف المصدر لقناة "الإخباريّة السوريّ"، أنّ "إعادة الاستقرار لعموم المحافظة ستكون الخطوة التاليّة من الخطّة، إضافة إلى العمل على تبادل المعتقلين". (روسيا اليوم)
 
 
 
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