بعد قرار وقف إطلاق النار... مصدر سوريّ يتحدّث عن الوضع الأمنيّ في السويداء

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كشف مصدر أمنيّ سوريّ، أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار في يجري تطبيقه في معظم مناطق المحافظة"، وأكّد أنّه "لم يتمّ تسجيل خروقات".وأضاف المصدر لقناة "الإخباريّة السوريّ"، أنّ "إعادة الاستقرار لعموم المحافظة ستكون الخطوة التاليّة من الخطّة، إضافة إلى العمل على تبادل المعتقلين". (روسيا اليوم)