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كالاس: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:32
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قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن قتل مدنيين ينتظرون المساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه.
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وكتبت كالاس على منصة إكس: "قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه"، مضيفة "تحدثت مجددا مع جدعون ساعر - وزير الدفاع الإسرائيلي- لتذكيره بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات، وأكدت أن القوات الإسرائيلية يجب أن تتوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع".

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