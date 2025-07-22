كالاس: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه

قالت ، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد ، إن قتل مدنيين ينتظرون المساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه.

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وكتبت كالاس على منصة إكس: "قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه"، مضيفة "تحدثت مجددا مع - الإسرائيلي- لتذكيره بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات، وأكدت أن القوات يجب أن تتوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع".