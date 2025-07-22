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كيف علّقت المديرة العامة لليونسكو على الانسحاب الاميركي؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:13
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 أعربت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي اليوم عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا".
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وقالت أزولاي: "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له". (فرانس برس)
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