كيف علّقت المديرة العامة لليونسكو على الانسحاب الاميركي؟

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أعربت المديرة العامة لليونسكو اليوم عن أسفها لقرار الانسحاب من للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا".وقالت : "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي سحب الولايات المتحدة الأميركية من ... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له". (فرانس برس)