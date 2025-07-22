لأول مرة منذ 17 عاماً.. أسلحة نووية أميركيّة في بريطانيا

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانيّة، أنّه لأوّل مرّة منذ عام 2008، أعادت الأميركيّة نشر أسلحة نووية في .

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وأعلنت "التايمز" أنّ طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز "C-17" هبطت في قاعدة "آر إيه إف ليكنهيث" في سوفولك في ، قادمة من قاعدة "كيرتلاند" الجوية في نيو مكسيكو، حيث يتمّ تخزين الأسلحة النووية التابعة للقوات الجوية الأميركية. (سكاي نيوز)