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عربي-دولي

لأول مرة منذ 17 عاماً.. أسلحة نووية أميركيّة في بريطانيا

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:11
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كشفت صحيفة "التايمز" البريطانيّة، أنّه لأوّل مرّة منذ عام 2008، أعادت الولايات المتحدة الأميركيّة نشر أسلحة نووية في بريطانيا.
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وأعلنت "التايمز" أنّ طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز "C-17" هبطت في قاعدة "آر إيه إف ليكنهيث" في سوفولك في شرق إنكلترا، قادمة من قاعدة "كيرتلاند" الجوية في نيو مكسيكو، حيث يتمّ تخزين الأسلحة النووية التابعة للقوات الجوية الأميركية. (سكاي نيوز)
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