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غوتيريش: غزة تحولت إلى "فيلم رعب" والمجاعة تهدد الجميع

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:25
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في غزة، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "فيلم رعب".
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وأضاف غوتيريش أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث".

كما أضاف "نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية... حُرم هذا النظام من ظروف العمل. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح"، في إشارة إلى عمل المنظمات الأممية.

من جانبها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن الناس في قطاع غزة، "بمن فيهم زملاؤنا، يغمى عليها بسبب الجوع الشديد".

وقالت الأونروا، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، إنهم "يتضورون جوعا"، مشيرة إلى مقتل 1000 فلسطيني منذ مايو الماضي نتيجة الجوع.

كما طالبت الوكالة بـ "رفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية".

بدوره، قال المفوض العام للأونروا أن الأطقم والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة.

وتابع فيليب لازاريني "غزة أصبحت جحيما على الأرض ولا يوجد بها مكان آمن".
(العربية)

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