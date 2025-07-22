غوتيريش: غزة تحولت إلى "فيلم رعب" والمجاعة تهدد الجميع

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قال اليوم الثلاثاء إن سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في غزة، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "فيلم رعب".وأضاف أمام "ما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث".كما أضاف "نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية... حُرم هذا النظام من ظروف العمل. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح"، في إشارة إلى عمل المنظمات الأممية.من جانبها، أفادت لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن الناس في ، "بمن فيهم زملاؤنا، يغمى عليها بسبب الجوع الشديد".وقالت الأونروا، في منشور على حسابها بموقع اليوم، إنهم "يتضورون جوعا"، مشيرة إلى مقتل 1000 فلسطيني منذ الماضي نتيجة الجوع.كما طالبت الوكالة بـ "رفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية".بدوره، قال للأونروا أن الأطقم والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة.وتابع "غزة أصبحت جحيما على الأرض ولا يوجد بها مكان آمن".(العربية)