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الجامعة العربية تدين سياسة التجويع في غزة

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:45
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أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ما وصفه بقيام إسرائيل بتحويل قطاع غزة إلى «منطقة مجاعة» واستخدام سياسة التجويع «سلاح حرب».
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وأكدت الجامعة في بيان أهمية «فرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)».

كما دعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة إلى «الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً» إلى غزة.

وعدّت الجامعة العربية أن سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين «صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية»، كما انتقدت إجراءات إسرائيل الاقتصادية بما فيها احتجاز أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية ووصفتها بأنها «محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها». (الشرق الأوسط)
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