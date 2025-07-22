الجامعة العربية تدين سياسة التجويع في غزة

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أدان على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ما وصفه بقيام بتحويل إلى «منطقة مجاعة» واستخدام سياسة التجويع «سلاح حرب».وأكدت الجامعة في بيان أهمية «فرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)».كما دعا البيان ، ولا سيما إلى «الضغط على إسرائيل، قوة غير القانوني، من أجل فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً» إلى غزة.وعدّت أن سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين «صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية»، كما انتقدت إجراءات إسرائيل الاقتصادية بما فيها احتجاز أموال الضرائب للسلطة ووصفتها بأنها «محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها». (الشرق الأوسط)