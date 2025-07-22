ترامب سيلتقي قريبا الرئيس الصيني

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أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، ان دعاه لزيارة ، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يلتقيه في القريب.وقد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول والمحيط (أبيك)، بين 30 تشرين الأول وأول تشرين الثاني المقبل، أو قد يلتقي نظيره الصيني ، على هامش القمة المقررة في ، وفق ما مصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة، التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.وحدد ترامب موعداً نهائياً ينقضي في 12 آب، من أجل توصل والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية.وعُقد أحدث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في 11 ، حينما التقى الأميركي، ماركو روبيو، في ماليزيا مع نظيره الصيني وانغ يي، في اجتماع وصفاه بأنه مثمر وإيجابي لبحث سبل سير المفاوضات التجارية.وأشار روبيو حينها إلى أن ترامب تلقى دعوة لزيارة الصين، من أجل عقد اجتماع مع شي، وقال إن الزعيمين "يرغبان في حدوث ذلك".(العربية)