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عربي-دولي

ترامب سيلتقي قريبا الرئيس الصيني

Lebanon 24
22-07-2025 | 12:33
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعاه لزيارة الصين، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يلتقيه في المستقبل القريب.
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وقد يزور ترامب الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، بين 30 تشرين الأول وأول تشرين الثاني المقبل، أو قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة المقررة في كوريا الجنوبية، وفق ما مصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة، التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وحدد ترامب موعداً نهائياً ينقضي في 12 آب، من أجل توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية.

وعُقد أحدث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في 11 تموز، حينما التقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في ماليزيا مع نظيره الصيني وانغ يي، في اجتماع وصفاه بأنه مثمر وإيجابي لبحث سبل سير المفاوضات التجارية.

وأشار روبيو حينها إلى أن ترامب تلقى دعوة لزيارة الصين، من أجل عقد اجتماع مع شي، وقال إن الزعيمين "يرغبان في حدوث ذلك".(العربية)
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