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بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإجلاء العائلات المحتجزة

Lebanon 24
22-07-2025 | 13:05
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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وفداً من الأمم المتحدة، يرافقه عدد من الحافلات المخصصة لإجلاء العائلات المحتجزة، يستعد للدخول إلى محافظة السويداء، تمهيداً لنقلهم إلى محافظة درعا.
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وكان مصدر أمني سوري كشف في وقت سابق اليوم أن اتفاق وقف النار في السويداء - جنوبي البلاد- يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات.

كما قال المصدر إن التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا، مشيرا إلى أن الخطوة التالية في المحافظة تنفيذ تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين.
(العربية)
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