بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإجلاء العائلات المحتجزة

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" " أن وفداً من ، يرافقه عدد من الحافلات المخصصة لإجلاء العائلات المحتجزة، يستعد للدخول إلى محافظة ، تمهيداً لنقلهم إلى محافظة .وكان مصدر أمني سوري كشف في وقت سابق اليوم أن اتفاق وقف النار في السويداء - جنوبي البلاد- يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات.كما قال المصدر إن التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا، مشيرا إلى أن الخطوة التالية في المحافظة تنفيذ تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين.(العربية)