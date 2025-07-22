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حريق ضخم في مصر... 31 مصابًا والسبب "وصلة كهربائية"

Lebanon 24
22-07-2025 | 13:26
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اندلع حريق بمخزن داخل مصنع لإنتاج البن والقهوة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، في محافظة الجيزة المصرية، ما أدى إلى إصابة 31 شخصا باختناق.
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وبحسب تحريّات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في الواقعة، فإن خللا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية هو سبب نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.


وتابعت التحريات أن المخزن الذي نشب به الحريق يقع بالطابق الأول من المصنع وعلى مساحة حوالي ألف متر، وأن الحريق امتد إلى الطابق الثاني بالمصنع، وتسبب في إصابة 31 شخصا بحالات اختناق أحدهم أصيب بكسر في الساق.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إن موادا سريعة الاشتعال كانت بالمخزن الذي اندلعت به النيران تسببت في تفاقم الحريق الذي سيطرت عليه قوات الحماية المدنية بعد جهود متواصلة لأكثر من 3 ساعات.

وتابع المصدر أنه عقب تلقي اتصال بالحريق انتقلت على الفور حوالي 20 سيارة إطفاء وخزانات المياه للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل الحريق، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات. (سكاي نيوز)
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