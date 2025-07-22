أول لقاء منذ اندلاع أحداث السويداء.. اجتماع أميركي إسرائيلي سوري الخميس

من المُقرر ان يعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة
وإسرائيل وسوريا اجتماعاً، يوم الخميس المقبل، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع في جنوب سوريا
، وذلك وفقاً لما كشفه مسؤول أميركي ومصدر مطّلع لموقع "أكسيوس".
وسيكون هذا أول لقاء بين الأطراف الثلاثة منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة السويداء
جنوب سوريا
، وما تبعها من غارات إسرائيلية على دمشق
.
وأفادت مصادر "العربية/الحدث" سابقاً بعودة التواصل الأمني بين الإدارة السورية
وإسرائيل برعاية أميركية تركية.
كما ذكرت المصادر أن تركيا
وسوريا تبحثان مسائل قسد والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل
، مشيرة إلى أن "وفدا إسرائيليا يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات ومسألة السويداء في طريقها للحل".
وقالت المصادر إن الإدارة السورية
فوجئت من رد فعل إسرائيل على أحداث السويداء.
كما بينت أن هناك تواصلا تركيا إسرائيليا بشأن الأزمة في سوريا.
وبحسب المصادر لم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا، وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط 1974.
ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات الجولان
المحتلة وبقية سوريا.(العربية)