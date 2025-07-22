أول لقاء منذ اندلاع أحداث السويداء.. اجتماع أميركي إسرائيلي سوري الخميس

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من المُقرر ان يعقد مسؤولون كبار من وإسرائيل وسوريا اجتماعاً، يوم الخميس المقبل، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع في ، وذلك وفقاً لما كشفه مسؤول أميركي ومصدر مطّلع لموقع "أكسيوس".وسيكون هذا أول لقاء بين الأطراف الثلاثة منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة جنوب ، وما تبعها من غارات إسرائيلية على .وأفادت مصادر "العربية/الحدث" سابقاً بعودة التواصل الأمني بين وإسرائيل برعاية أميركية تركية.كما ذكرت المصادر أن وسوريا تبحثان مسائل قسد والدروز والعلويين والتفاهمات مع ، مشيرة إلى أن "وفدا إسرائيليا يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات ومسألة السويداء في طريقها للحل".وقالت المصادر إن الإدارة فوجئت من رد فعل إسرائيل على أحداث السويداء.كما بينت أن هناك تواصلا تركيا إسرائيليا بشأن الأزمة في سوريا.وبحسب المصادر لم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا، وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط 1974.ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات المحتلة وبقية سوريا.(العربية)