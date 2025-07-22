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عربي-دولي
دمشق: لن نتسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات في السويداء
Lebanon 24
22-07-2025
|
16:41
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أكد
وزير الدفاع
السوري، مرهف
أبو قصرة
أنه لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات في مدينة
السويداء
جنوب البلاد، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.
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وأعلنت
إدارة الإعلام والاتصال
في
وزارة الدفاع
أن الوزارة ممثلة بأبو قصرة تابعت تقارير حول "انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
كما قالت
إدارة الإعلام
والاتصال في الدفاع
السورية
، في بيان نشر على حساب الوزارة في منصة "إكس"، إنه "بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أية تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها".
كما أضافت أنه سيتم اتخاذ أقصى
العقوبات
بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم.
كذلك أردفت إدارة الإعلام والاتصال في الدفاع السورية أن أبو قصرة سيتابع تحقيقات
لجنة الانتهاكات
العسكرية بشكل مباشر.
وتابعت: "أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها".
فيما ختمت قائلة إن "التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة".(العربية)
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