في ظل الجوع والنزوح... مجلس الأمن يقرّ خطة لتسوية النزاعات

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دعا ، الـ193 إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وجاءت هذه الدعوة من خلال قرار أُقرّ بالإجماع، صاغته باكستان، داخل المجلس المكوَّن من 15 عضواً.

وفي كلمة له أمام لتعزيز الجهود نحو تحقيق السلام العالمي، قال : "نشهد في جميع أنحاء العالم تجاهلا تاما، إن لم يكن انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وكذلك لميثاق ".



وأضاف أن ذلك يحدث في وقت تتسع فيه الانقسامات الجيوسياسية وتتزايد فيه النزاعات، لا سيما في غزة، حيث "الجوع يطرق جميع الأبواب".



وأكد أن "الجوع والنزوح بلغوا مستويات قياسية" في النزاعات العالمية، وأن الأمن يزداد بعدا عن المتناول بسبب الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود. (سكاي نيوز)