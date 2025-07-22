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عربي-دولي

في ظل الجوع والنزوح... مجلس الأمن يقرّ خطة لتسوية النزاعات

Lebanon 24
22-07-2025 | 23:17
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دعا مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء الـ193 إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
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وجاءت هذه الدعوة من خلال قرار أُقرّ بالإجماع، صاغته باكستان، داخل المجلس المكوَّن من 15 عضواً.
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن لتعزيز الجهود نحو تحقيق السلام العالمي، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: "نشهد في جميع أنحاء العالم تجاهلا تاما، إن لم يكن انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة".

 وأضاف أن ذلك يحدث في وقت تتسع فيه الانقسامات الجيوسياسية وتتزايد فيه النزاعات، لا سيما في غزة، حيث "الجوع يطرق جميع الأبواب".

 وأكد غوتيريش أن "الجوع والنزوح بلغوا مستويات قياسية" في النزاعات العالمية، وأن الأمن يزداد بعدا عن المتناول بسبب الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود. (سكاي نيوز)
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