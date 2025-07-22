المقاومة الفلسطينية تكثف عملياتها... والجيش الإسرائيلي يُقر بخسائر ميدانية

Advertisement

يبدو أن المعارك محتدمة وعنيفة بين الجيش وفصائل في مناطق متعددة من ، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم جيش العدو الأربعاء، عن إصابة ضابط ومقاتلين اثنين من سلاح الهندسة القتالية، أحدهم بجروح خطيرة والآخر متوسطة، إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب قطاع غزة.وبحسب بيان المتحدث العسكري، أُصيب جندي من لواء "غولاني" بجروح خطيرة، في هجوم منفصل وقع خلال اشتباك في وسط قطاع غزة، كما أُصيب ضابط تكنولوجيا وصيانة في دورية أصيب بجروح بالغة خلال معركة في وسط القطاع.وأوضح الجيش أن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية وتم إجلاؤهم من مناطق الاشتباك، وأنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد (احتياط) لوزا، والذي كان يخدم في الكتيبة 7020 التابعة للواء الخامس، خلال عملية عسكرية في جنوب قطاع غزة.من جانبها، أعلنت القسام، الذراع العسكري لحركة " "، عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات . وذكرت في بيانات منفصلة أنها استهدفت ناقلتي جند ودبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجعفراوي ومفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح. وأشارت إلى تنفيذ قصف صاروخي لمنشأة قيادة وسيطرة جنوب غرب رفح باستخدام راجمات "رجوم" محلية الصنع.في المقابل، أعلنت "سرايا "، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تفجير حقل ألغام باستخدام عبوات "ثاقب" في ممر إجباري للآليات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا. وقالت في بيان إنها رصدت عمليات إجلاء جوي للقتلى والجرحى الإسرائيليين في أعقاب الانفجار. (روسيا اليوم)