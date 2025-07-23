المرصد السوري يكشف.. هذه الجهة نفّذت الإعدامات في السويداء

بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، كشف لحقوق الانسان هوية القتلة.

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وقد اعتبر مدير أن ما جرى في السويداء عملية إعدام جماعي قام بها عناصر من الأمن السوري، وقال: "لدينا شريط مصوّر منذ أيام يُظهر بوضوح أن الضحايا مدنيون وليسوا عسكريين، كما يُراد الترويج لذلك، القتلة هم مسلحون تابعون لوزارة الدفاع، وهذه واحدة من جرائم الإعدامات الميدانية"، وفق تعبيره.



وأضاف: "نشرنا شريطاً مصوّراً من قرية الثعلة يُظهر مواطناً داخل إحدى المدارس، يسأله القاتل: "ما دينك؟"، فيجيب: "سوري"، فيكرر السؤال، وعندما يقول " "، يقوم بقتله".





وتابع عبد الرحمان: "تدخلت لأن أحد ضحايا المجزرة يحمل الجنسية الأميركية، أما ياسر ، فيدّعي أن الإعدامات كانت ثأرية، في حين أن هناك 83 شريطاً مصوراً تُظهر القتل على أساس طائفي، ما يُسقط تقرير اللجنة كليًا".



وأضاف مستحضرا أحداث الساحل السوري في آذار الماضي: "من جاء إلى الساحل لم يأتِ لمحاربة فلول النظام، بل لقتل العلويين. وقد تم إعدام 532 شخصًا على أساس طائفي منذ تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في آذار الماضي. أما الطفل ، صاحب حزام القماش، فقد اعتُقل قاتلوه مع ستة من أفراد عائلته لعدة أيام ثم أُطلق سراحهم، ولهذا نؤكد أن ما سُمّيت "لجنة تقصي الحقائق" ليست إلا لجنة لطمس الحقائق" وفق تعبيره. (ارم نيوز)