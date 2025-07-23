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عربي-دولي
المرصد السوري يكشف.. هذه الجهة نفّذت الإعدامات في السويداء
Lebanon 24
23-07-2025
|
00:46
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بعد أن شهدت
السويداء
خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، كشف
المرصد السوري
لحقوق الانسان هوية القتلة.
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وقد اعتبر مدير
المرصد رامي عبد الرحمن
أن ما جرى في السويداء عملية إعدام جماعي قام بها عناصر من الأمن السوري، وقال: "لدينا شريط مصوّر منذ أيام يُظهر بوضوح أن الضحايا مدنيون وليسوا عسكريين، كما يُراد الترويج لذلك، القتلة هم مسلحون تابعون لوزارة الدفاع، وهذه واحدة من جرائم الإعدامات الميدانية"، وفق تعبيره.
وأضاف: "نشرنا شريطاً مصوّراً من قرية الثعلة يُظهر مواطناً داخل إحدى المدارس، يسأله القاتل: "ما دينك؟"، فيجيب: "سوري"، فيكرر السؤال، وعندما يقول "
درزي
"، يقوم بقتله".
وتابع عبد الرحمان: "تدخلت
وزارة الخارجية
لأن أحد ضحايا المجزرة يحمل الجنسية الأميركية، أما ياسر
الفرحان
، فيدّعي أن الإعدامات كانت ثأرية، في حين أن هناك 83 شريطاً مصوراً تُظهر القتل على أساس طائفي، ما يُسقط تقرير اللجنة كليًا".
وأضاف مستحضرا أحداث الساحل السوري في آذار الماضي: "من جاء إلى الساحل لم يأتِ لمحاربة فلول النظام، بل لقتل العلويين. وقد تم إعدام 532 شخصًا على أساس طائفي منذ تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في آذار الماضي. أما الطفل
شاهين
، صاحب حزام القماش، فقد اعتُقل قاتلوه مع ستة من أفراد عائلته لعدة أيام ثم أُطلق سراحهم، ولهذا نؤكد أن ما سُمّيت "لجنة تقصي الحقائق" ليست إلا لجنة لطمس الحقائق" وفق تعبيره. (ارم نيوز)
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