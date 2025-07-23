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عربي-دولي
سيناريو 2018 يتكرر.. حريق غابات في اليونان يستدعي أوامر إخلاء
Lebanon 24
23-07-2025
|
01:22
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اندلع حريق غابات كبير قرب مدينة كورنث
اليونانية
الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء عدة قرى.
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وقالت
إدارة الإطفاء
إن أكثر من 180 رجل إطفاء و15 طائرة و12 مروحية يشاركون في مكافحة الحريق المشتعل في غابة صنوبرية في الجبال قرب كورنث. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وكانت ظروف الطقس صعبة للغاية على رجال الإطفاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى نحو 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في العديد من مناطق البلاد. وفي وقت سابق من الثلاثاء، تحطمت مروحية إطفاء في البحر وغرقت أثناء محاولتها سحب مياه للمساعدة في إخماد حريق منفصل قرب
أثينا
. وتم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة ونقلهم إلى المستشفى.
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