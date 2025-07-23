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عربي-دولي

جامعة كولومبيا تعاقب طلاباً "أيدوا غزة".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:15
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أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك أنّها فرضت على طلاب شاركوا داخل الحرم الجامعي في احتجاجات "مؤيدة لغزة" عقوبات متنوّعة، بلغ بعضها حدّ الطرد وسحب الشهادات الجامعية.
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وشارك الطلبة في تظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المكتبة الرئيسية للجامعة قبيل اختبارات نهاية الفصل الدراسي في شهر أيار من العام الماضي، وكذلك في اعتصام نُظم خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للخريجين العام الماضي.
وقالت الجامعة، في بيان رسمي، إن العقوبات التي أصدرتها لجنة قضائية جامعية شملت أيضا فترات من المراقبة التأديبية، إضافة إلى سحب درجات علمية في بعض الحالات.

فيما قالت مجموعة طلابية ناشطة إن نحو 80 طالبا أُبلغوا بتعرضهم لعقوبات تتراوح بين الإيقاف لفترة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، أو الفصل النهائي من الجامعة.
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