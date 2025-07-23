مفاوضات صفقة غزة في المرحلة الأخيرة.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

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كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "واللا" أن مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في باتت في المرحلة الأخيرة.إلى ذلك أوضحت مصادر للقناة 12 أن معظم النقاط الخلافية بشأن اتفاق غزة تم حلها، وأن رد من المتوقع أن يصل الليلة أو غدا على أقصى تقدير.وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "تتوقع رد حماس الليلة أو غدا" على المقترح الجديد الذي قدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.وبحسب ما أوردته صحيفة " "، فإن الوسطاء المشاركين في المحادثات الجارية، لا سيما في والقاهرة، يقدرون أن حركة حماس ستبلغ بردها خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، في ظل وجود خلاف محوري لا يزال قائما حول مدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.ورغم هذه الخلافات، تشير مصادر إسرائيلية مطلعة إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حتى الآن تتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال مدة قصيرة، إذا ما أبدى الطرفان شيئا من "المرونة"، وفق تعبير تلك المصادر.ورغم ذلك، لم يصدر عن حماس رد رسمي على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، رغم مرور نحو أسبوع على طرحه.(العربية)