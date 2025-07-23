Advertisement

عربي-دولي

تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1395420-638888642624073145.jpg
Doc-P-1395420-638888642624073145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتحذير من احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأشار مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية إلى إمكانية تعرض الأرض لعواصف مغناطيسية ضعيفة ناجمة عن ثقب إكليلي على الشمس يومي 23 و24 تموز الجاري.
Advertisement

وقال التقرير الذي نشر على "تلغرام": "هناك احتمال حدوث اضطرابات جيومغناطيسية طويلة الأمد نسبيًا، تصل إلى مستوى عاصفة مغناطيسية ضعيفة.. ذروتها، اليوم الأربعاء.

وتابع: "من المتوقع أن يكون نمو كثافة الرياح الشمسية معتدلا، لذلك من غير المرجح أن تكون العواصف المغناطيسية التي ستؤثر على الأرض قوية. ويقدّر احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية من المستوى الثاني بـ6%. ومن المفترض ألا تتجاوز المدة الإجمالية للاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض يومين".

وأشار التقرير أيضاً أنه سيبقى احتمال حدوث عواصف مغناطيسية كبيراً يوم الخميس 24 تموز ".(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
تحذيرات... عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض قريباً جدّاً
lebanon 24
23/07/2025 13:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد أقوى توهج شمسي في حزيران يهدّد بعواصف مغناطيسية!
lebanon 24
23/07/2025 13:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد للطيران الإماراتية: سنعيد توجيه رحلات اليوم وغدا استجابة لقيود المجال الجوي
lebanon 24
23/07/2025 13:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إير فرانس تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض اليوم وغدا
lebanon 24
23/07/2025 13:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-07-23
05:30 | 2025-07-23
05:21 | 2025-07-23
03:30 | 2025-07-23
03:29 | 2025-07-23
03:21 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24