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عربي-دولي
تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
23-07-2025
|
03:40
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قام معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتحذير من احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية خلال يومي الأربعاء والخميس.
وأشار مختبر
علم الفلك
الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء في
أكاديمية العلوم
الروسية إلى إمكانية تعرض الأرض لعواصف مغناطيسية ضعيفة ناجمة عن ثقب إكليلي على الشمس يومي 23 و24
تموز
الجاري.
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وقال التقرير الذي نشر على "
تلغرام
": "هناك احتمال حدوث اضطرابات جيومغناطيسية طويلة الأمد نسبيًا، تصل إلى مستوى عاصفة مغناطيسية ضعيفة.. ذروتها، اليوم الأربعاء.
وتابع: "من المتوقع أن يكون نمو كثافة الرياح الشمسية معتدلا، لذلك من غير المرجح أن تكون العواصف المغناطيسية التي ستؤثر على الأرض قوية. ويقدّر احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية من المستوى الثاني بـ6%. ومن المفترض ألا تتجاوز المدة الإجمالية للاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض يومين".
وأشار التقرير أيضاً أنه سيبقى احتمال حدوث عواصف مغناطيسية كبيراً يوم الخميس 24 تموز ".(العربية)
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