وفد سعودي رفيع المستوى يصل إلى دمشق

وصل وفد كبير إلى العاصمة اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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ويضم الوفد أكثر من 130 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين البارزين، وكان في استقبال الوفد عند وصوله عدد من الوزراء السوريين، هم: والتجارة الخارجية محمد نضال الشعار، ووزير الصناعة محمد ، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، بالإضافة إلى سفير خادم الشريفين في المجفل. (روسيا اليوم)