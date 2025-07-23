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عربي-دولي

وفد سعودي رفيع المستوى يصل إلى دمشق

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:21
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وصل وفد سعودي كبير إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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ويضم الوفد أكثر من 130 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين البارزين، وكان في استقبال الوفد عند وصوله عدد من الوزراء السوريين، هم: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد نضال الشعار، ووزير الصناعة محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، بالإضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين في سوريا فيصل بن سعود المجفل. (روسيا اليوم) 
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