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عربي-دولي

وسط أزمة إنسانية متفاقمة.. الأمم المتحدة تنفذ عمليات إنزال جوي في جنوب السودان

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:52
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في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني طفل في البلاد خطر سوء التغذية، نفّذ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في جنوب السودان
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وتشكل هذه العمليات الطارئة وسيلة إنقاذ لبعض من أكثر الفئات يأسًا في العالم، في وقت تباشر فيه الولايات المتحدة تنفيذ استراتيجية جديدة للمساعدات الخارجية بإشراف وزارة الخارجية، بينما أبدى مسؤولون انفتاحا على اتخاذ تدابير غير تقليدية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
 
وذكر البرنامج في بيان صحفي أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر التي يتمكن فيها من إيصال الغذاء إلى سكان هذه المنطقة النائية.

وأبلغ برنامج الأغذية العالمي شبكة "abc news" عزمه مواصلة تقديم المساعدات من الجو. (روسيا اليوم) 
 
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