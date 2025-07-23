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صحة

تحذير عاجل من تفشّي فيروس خطير... هذه أعراض مرض "شيكونغونيا"

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:14
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حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر انتشار وباء كبير لفيروس "شيكونغونيا" على مستوى العالم، ودعت إلى ضرورة التحرّك العاجل لاحتواء هذا التهديد.
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و"شيكونغونيا" هو فيروس ينتقل بواسطة البعوض، ويتميّز بأعراض مزعجة تشمل الحمى الشديدة وآلام المفاصل المنهكة التي قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر.
 
 
وفي الحالات الحرجة، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تُهدّد الحياة. (روسيا اليوم)
 
 
 

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