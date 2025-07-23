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عربي-دولي

عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:11
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "اللقاء المحتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي"، لن يتم قبل الانتهاء من صياغة مشروعي مذكرتي التسوية بين روسيا أوكرانيا.
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وأضاف: "كل العمل المتعلق بتنسيق صياغة مذكرتي التسوية بين روسيا وأوكرانيا يندرج في إطار التحضير للقاء المحتمل بين الرئيس بوتين وزيلينسكي. من غير المجدي تحديد موعد اللقاء دون تحضيرات مسبقة والاتفاق على مذكرتي التسوية".

وفي ما يخص الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي في إسطنبول، قال بيسكوف: "وفد روسيا غادر إلى إسطنبول تمهيدا لانطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا مساء اليوم، حيث يترأس فلاديمير مدينسكي الوفد الروسي ولا تغيير في تشكيلة الوفد".

ولفت بيسكوف إلى أن "الجولة الثالثة من المفاوضات ستكون صعبة، ومشروعا مذكرتي التسوية متناقضان بشكل جوهري". (روسيا اليوم) 

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