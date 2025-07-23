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عربي-دولي
لإسرائيل 6 مصالح في سوريا... ما هي؟
Lebanon 24
23-07-2025
|
08:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ "القناة الـ12 الإسرائيليّة" نشرت مقالاً للجنرال
الإسرائيلي
عاموس يادلين، دعا فيه إلى حماية 6 مصالح استراتيجية لتل أبيب في
سوريا
.
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وقال يادلين إنّ "الهجوم على سوريا ينبع من التحالف التاريخي العميق مع الطائفة الدرزية، وإنّه لا ينبغي أن يكون الالتزام بحمايتهم على حساب تعزيز المصالحة الاستراتيجية
الإسرائيلية
الطويلة الأمد في مواجهة سوريا".
وتابع: "لا بد من قيادة عملية أمنية وسياسية مشتركة، تضمن سلامتهم، وأمن الحدود الشمالية، وفي الوقت عينه إمكانية الحوار العملي مع
دمشق
، وربما حتى الترتيبات الأمنية والسياسية".
وأشار إلى أن "
إسرائيل
لديها مصالح ستة في الساحة
السورية
، أولها منع التهديد الأمني المباشر للجولان، وثانيها منع العمليات الهجومية وإطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة عبر الحدود، وثالثها إحباط التمركز
الإيراني
المتجدد في سوريا من خلال إعادة تثبيت مكانتها ووكلائها، ورابعها
التزام
أخلاقي تجاه الدروز، وخامسها الحفاظ على قنوات التواصل مع النظام السوري الجديد بهدف مراجعة الترتيبات الأمنية والسياسية، لأن وجود حكومة مركزية مستقرة شرط لتحقيق الهدوء، وإدارة المخاطر، ومنع التهديدات على الحدود، وسادسها تقليص نفوذ
تركيا
التي لا يتوافق وجودها العسكري في جنوب سوريا مع المصالحة الإسرائيلية". (عربي 21)
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