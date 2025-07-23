حماس توافق على اتفاق هدنة في غزة.. والقرار الآن بيد إسرائيل

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أفادت مصادر فلسطينية بأن قدمت ردها النهائي على مقترح وقف النار.وأوضحت المصادر أن حماس وافقت على مقترح اتفاق غزة، مشيرة إلى أن القرار الآن بيد .كما أضافت أن رد حماس تضمن ملاحظات على آلية المساعدات والانسحاب وضمان وقف الحرب.وأشار المصدر، اليوم الأربعاء، إلى أن الوسطاء يطالبون حماس بإدخال "مجموعة من التحسينات"، على ردّها للسماح بمواصلة المفاوضات.وأضاف أن مسؤولين في وصفوا الرد بأنه مخيب للآمال، مؤكدين أنه في حال طرأ تحسّن كبير على الرد المحدث، سيكون بالإمكان المضي قدماً في العملية التفاوضية. (العربية)